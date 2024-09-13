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En hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:14 Güncelleme: 13.09.2024 09:14
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En hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu

Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin bulunduğu ‘Gaziantep Yemek Şenliği' Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Ankaralılara, Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatının sunulduğu şenlikte düzenlenen en hızlı baklava yeme yarışmasında birinci olan vatandaşa bir tepsi baklava ödül verildi.

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