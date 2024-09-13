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Van'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:19
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Van’da kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Van'da dün öğlen saatlerinde kuyuya düşen bir kişi, ekiplerin 4,5 saatlik arama çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırdı.

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