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2025 Ramazan ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 17:16
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2025 Ramazan ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor?

Müslümanlar, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle Ramazan ayının başlangıç tarihini öğreniyor. 2025 yılı Ramazan ayı, İslam alemi için önemli bir dönüm noktası olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2025 Ramazan ayı Mart ayında başlayacak. Ramazan ayının tam olarak hangi tarihte başlayacağı, ay takvimiyle belirlenecek ve bu süreçte ibadetler ve oruçlar, bu tarihler doğrultusunda yerine getirilecek.

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