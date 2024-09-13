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Muğla'da 400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:01 Güncelleme: 13.09.2024 16:01
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Muğla’da 400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir vatandaşın 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Aile, 2 yıllık birikimlerini götüren şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

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