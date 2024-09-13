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Balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 15:58 Güncelleme: 13.09.2024 15:59
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Balıkçı teknesi ile birlikte denizde kayboldu

Karadeniz'in Bartın açıklarında balık avlayan bir balıkçı , teknesi ile birlikte denizde kayboldu. Yaklaşık 13 saattir aranan balıkçı ve teknesine henüz ulaşılamadı.

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