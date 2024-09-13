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Emine Erdoğan: Çocuklara insanlık onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:46 Güncelleme: 13.09.2024 10:48
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Emine Erdoğan: Çocuklara insanlık onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna, Suriye, Gazze ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde, insan onuruna yakışır bir gelecek borçlu olduklarını bildiren Emine Erdoğan, "Savaş ortasındaki bir çocuğun, ölmeyi yaşamaya tercih ettiği bir dünyayı nasıl içimize sindirebiliriz" dedi. İşte detaylar...

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