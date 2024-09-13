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İzmir'de minibüs şoförü saldırıya uğradı ! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 04:26 Güncelleme: 13.09.2024 05:44
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İzmir’de minibüs şoförü saldırıya uğradı ! 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü Doğukan Akgün (28), son durakta yolcularını indirdikten kısa süre sonra araca yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu başından vurulan Akgün, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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