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'Kulaklı orman baykuşu' görüntülendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:41 Güncelleme: 13.09.2024 13:13
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’Kulaklı orman baykuşu’ görüntülendi

Sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde bir evin bahçesinde görüntülendi.

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