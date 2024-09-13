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Esenyurt’ta Polis zırhlısına aldırmadı, kafeyi kurşunladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:16 Güncelleme: 13.09.2024 13:16
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Esenyurt’ta Polis zırhlısına aldırmadı, kafeyi kurşunladı

İstanbul Esenyurt’ta bir kafe, motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı anlarında yolun karşısında bekleyen polis zırhlısına da aldırmayan şahıs kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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