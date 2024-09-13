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Kocaeli'nde trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:34 Güncelleme: 13.09.2024 10:35
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Kocaeli’nde trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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