13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da operasyon! 16 hükümlü yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:34
ABONE OL
Adana’da operasyon! 16 hükümlü yakalandı

Adana'da narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör