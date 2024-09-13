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Kocaeli'de silahlar konuştu! 1 ölü 4 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 05:03 Güncelleme: 13.09.2024 05:04
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Kocaeli’de silahlar konuştu! 1 ölü 4 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

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