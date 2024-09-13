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Adıyaman'da 7 katlı binada çıkan baca yangını korkuttu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:11
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Adıyaman’da 7 katlı binada çıkan baca yangını korkuttu

Adıyaman’da 7 katlı binada çıkan baca yangını korku ve paniğe neden oldu. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

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