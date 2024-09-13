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ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 04:35 Güncelleme: 13.09.2024 05:50
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ABD’den İsrail’e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi.

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