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Asırlara meydan okuyan su kemeri

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:50 Güncelleme: 13.09.2024 09:50
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Asırlara meydan okuyan su kemeri

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yüzyıllar önce su taşımak amacıyla yapılan tarihi köprü, Bizans döneminden kalma yapısıyla doğa ve zamanın zorluklarına direnmeye devam ediyor.

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