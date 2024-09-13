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Jahrein neden tutuklandı? Twitch yayıncısı Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir, kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 19:47
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Jahrein neden tutuklandı? Twitch yayıncısı Jahrein Ahmet Sonuç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç, müstehcen içerikli konuşmaları nedeniyle Antalya'da gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin X hesabından yaptığı açıklamayla Jahrein’in tutuklandığı duyuruldu.

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