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Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Annesinin öldürüp cesetle 2 gün yaşadı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 19:45 Güncelleme: 13.09.2024 19:56
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Beyoğlu’nda tüyler ürperten olay! Annesinin öldürüp cesetle 2 gün yaşadı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Ercan Yıldız isimli genç annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle 2 gün aynı evde kaldı. Komşuların anneyi sormak için eve gitmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yakaladığı Ercan Yıldız'a komşular linç girişiminde bulundu. Öte yandan mahalle sakinlerinden biri Ercan Yıldız'ın annesini öldürdükten sonra ağzına yastık bastırdığını söyleyerek "Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış" dedi.

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