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Amasya'da tekstil fabrikasında yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 21:50 Güncelleme: 13.09.2024 21:50
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Amasya’da tekstil fabrikasında yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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