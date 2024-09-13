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Hatay'da işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı! Yaralılar var

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:32
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Hatay’da işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı! Yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

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