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Bitkisel atıklar gübre oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:44 Güncelleme: 13.09.2024 10:44
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Bitkisel atıklar gübre oldu

Mersin Erdemli'de bitkisel atıklar, gübre haline getirilerek üretilen fidanlar toprakla buluşturulması için 3 bin öğrenciye hediye edildi.

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