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Aydın'da trafik kazası! 1'i çocuk 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 22:15 Güncelleme: 13.09.2024 22:16
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Aydın’da trafik kazası! 1’i çocuk 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde G.K. yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü G.K. ile 6 yaşındaki çocuğu A.K. yarlandı. Araç sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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