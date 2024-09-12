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Yalova'da fuhuş operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:06
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Yalova’da fuhuş operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 87 kişinin ifadesi alınırken, 6 yabancı uyruklu kadın, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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