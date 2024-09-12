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Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:41
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Marmaris’te düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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