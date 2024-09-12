12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Burdur'da drenaj inşaatında göçük! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:45 Güncelleme: 12.09.2024 21:47
ABONE OL
Burdur’da drenaj inşaatında göçük! 1 ölü

Burdur'da katı atık drenaj çalışması sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda drenaj içerisindeki 6 metrelik derinlikte çalışan N.H. hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör