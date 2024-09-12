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TEM'de panik anları! Yol kenarında el bombaları bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:16 Güncelleme: 12.09.2024 09:48
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TEM’de panik anları! Yol kenarında el bombaları bulundu

İstanbul Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış şekilde 2 el bombası bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bombaların piminin çekilmemiş olduğu öğrenildi.

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