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Adana'da cep telefonu gasp eden şahsa 10 yıl 6 ay hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 12.09.2024 09:46 Güncelleme: 12.09.2024 09:46
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Adana’da cep telefonu gasp eden şahsa 10 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklu şahıs suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

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