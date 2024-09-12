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Kuzey Marmara'da korkunç kaza! Defalarca takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:13
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Kuzey Marmara’da korkunç kaza! Defalarca takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, yoldan çıkıp takla attı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan bir çocuk hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.

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