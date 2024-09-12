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Şırnak'ta feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Kübra Kılıç
Giriş: 12.09.2024 14:48
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Şırnak’ta feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ağır yaralı

Şırnak'ta Cizre karayolunda içerisinde askeri personel olan bir pikap ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

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