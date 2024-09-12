12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da vahşet! Karısının fotoğrafıyla şantaj yapan komşuyu öldürdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 14:05
ABONE OL
Bursa’da vahşet! Karısının fotoğrafıyla şantaj yapan komşuyu öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 47 yaşındaki Ramazan Zıh, eşini taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik ile zeytinlikte karşılınca konuşmak istedi. Çıkan tartışmada Zıh, Çelik'e oğluna ait av tüfeği ile 6 el ateş etti. Çelik hastanede hayatını kaybetti, kendisini ihbar eden şüpheli de tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör