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LGS'de bir soru mahkeme tarafından iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 12.09.2024 15:06 Güncelleme: 12.09.2024 15:14
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LGS’de bir soru mahkeme tarafından iptal edildi

Ankara İdare Mahkemesi, 2024 yılı LGS'de çıkan bir soruyu iptal etti. Mahkeme sorunun iptal gerekçesi olarak okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmamasını gösterdi.

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