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Silahla intihar: 19 yaşındaki genç canına kıydı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 00:29
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Silahla intihar: 19 yaşındaki genç canına kıydı!

Maltepe'de 19 yaşındaki genç, tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis intihar olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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