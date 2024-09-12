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Konya'da dehşet! Evin bahçesinden gömülü kadın cesedi çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 00:55 Güncelleme: 12.09.2024 01:06
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Konya’da dehşet! Evin bahçesinden gömülü kadın cesedi çıktı

Konya'da bir ihbar alan ekipler harekete geçti. Polisler ihbar edilen müstakil bir evin bahçesine gitti ve toprağa gömülü bir kadın cesedi buldu. Kan donduran olayda 4 kişi gözaltına alınırken zanlıların cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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