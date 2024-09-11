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Çanakkale'de göçmen operasyonu! 11 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 23:50 Güncelleme: 12.09.2024 00:06
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Çanakkale’de göçmen operasyonu! 11 kişi yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Ayvacık ilçesi açıklarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.

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