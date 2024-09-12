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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:30
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik uygulamada 25 kişi yakalandı.

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