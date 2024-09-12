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Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına akın akın ziyaret

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:26
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Diyarbakır’da Narin Güran’ın mezarına akın akın ziyaret

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor.

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