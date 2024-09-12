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Konya'da polisten kaçak sigara ve tütün operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:47
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Konya’da polisten kaçak sigara ve tütün operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaçak sigara ve tütün satıldığı iddia edilen bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 40 bin 900 gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 adet makaron, 9 bin 600 adet doldurulmuş tek dal sigara ile 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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