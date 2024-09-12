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Özel okulda tost fiyatları velileri isyan ettirdi! Üçe katladılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 07:02
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Özel okulda tost fiyatları velileri isyan ettirdi! Üçe katladılar

Eğitim, servis, kitap parasıyla gündemden düşmeyen özel okullar şimdi de kantin ücretleriyle vatandaşı canından bezdirdi. Devlet okullarında 35 TL olan tostun özel okullarda 100 TL’ye satılması velileri isyan ettirdi. Sektör, ticaret odalarının tavan fiyat belirlemesini istedi.

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