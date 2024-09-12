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Manisa'da Hayvanlarına yem almak isterken canından oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 05:35
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Manisa’da Hayvanlarına yem almak isterken canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarına aldığı yemleri el arabasıyla karşı şeritte bulunan otomobile taşımak İmdat Gündoğ, B.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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