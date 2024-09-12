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İstanbul'da yolun karşısına geçmek istedi! Hayatını kaybetti

AA
Giriş: 12.09.2024 05:01
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İstanbul’da yolun karşısına geçmek istedi! Hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

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