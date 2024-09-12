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Maltepe'de intihar! 19 yaşındaki genç canına kıydı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 01:35
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Maltepe’de intihar! 19 yaşındaki genç canına kıydı

Maltepe'de gece saatlerinde harekete dakikalar yaşandı. 19 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedende dolayı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Dehşete düşüren olaya ilişkin polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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