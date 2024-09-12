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Antalya'da camide yangın çıktı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 01:20
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Antalya’da camide yangın çıktı!

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler söndürüldü ancak camide hasar meydana geldi.

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