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Çorum'da şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 03:11 Güncelleme: 12.09.2024 03:12
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Çorum’da şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Çorum'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.

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