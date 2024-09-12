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Malatya'da otomobil ile servis çarpıştı! 1 ölü 13 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 03:31 Güncelleme: 12.09.2024 06:18
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Malatya’da otomobil ile servis çarpıştı! 1 ölü 13 yaralı

Malatya'da Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

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