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Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 03:43 Güncelleme: 12.09.2024 03:44
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Malatya’da cip ile otomobil çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde A.K.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. idaresindeki otomobile çarparak refüje devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

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