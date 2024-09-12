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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar! Gerçek ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 04:19 Güncelleme: 12.09.2024 06:08
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Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar! Gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darbedildiği iddia edilen 2 yaşındaki kız bebek, beyin kanaması şüphesiyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan anne, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kan dondurucu olayla ilgili bir açıklama yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini belirtti.

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