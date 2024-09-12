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Güngören'de İETT otobüsleri çarpıştı! Tahliye edildiler

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 17:26
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Güngören’de İETT otobüsleri çarpıştı! Tahliye edildiler

Güngören’de seyir halindeki İETT otobüslerinin çarpışması sonucu korku dolu dakikalar yaşandı. Yolcuların tahliye edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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