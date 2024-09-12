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Iğdır'da facianın eşiğinden dönüldü! Köpeğe çarpmak istemedi kaza yaptı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 01:15
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Iğdır’da facianın eşiğinden dönüldü! Köpeğe çarpmak istemedi kaza yaptı

Iğdır’da seyir halindeki aracın bulunduğu yola atlayan başıboş köpek nedeniyle az kalsın facia yaşanıyordu. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü yol kenarındaki eski tahliye kanalına girdi. Korkunç kazada 2 kişi yaralanırken hurdaya dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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