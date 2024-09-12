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Hatay'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:19
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Hatay’da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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