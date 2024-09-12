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Elazığ'da örtü yangını! 35 dönüm alan zarar gördü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 21:54
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Elazığ’da örtü yangını! 35 dönüm alan zarar gördü

Elazığ'da sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 35 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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