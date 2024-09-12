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Batman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 22:05 Güncelleme: 12.09.2024 22:06
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Batman’da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Batman'da Ömer Karataş (80), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Z.G. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Karataş ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şanssız adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

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